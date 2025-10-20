«Динамо» обменяет Броссо в «Салават» на денежную компенсацию – 1000 рублей (Артур Хайруллин)

  • Спортс
«Динамо» обменяет Девина Броссо в «Салават Юлаев».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, московский клуб получит денежную компенсацию в размере 1000 рублей – минимально возможную в FONBET КХЛ.

В текущем сезоне 30-летний канадский нападающий провел за «Динамо» 12 матчей и набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 1».

Броссо стал игроком бело-голубых этим летом. Сообщалось, что его зарплата составляет 50 млн рублей за сезон.

Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
