«Динамо» обменяет Броссо в «Салават» на денежную компенсацию – 1000 рублей (Артур Хайруллин)

«Динамо» обменяет Девина Броссо в «Салават Юлаев».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, московский клуб получит денежную компенсацию в размере 1000 рублей – минимально возможную в FONBET КХЛ.

В текущем сезоне 30-летний канадский нападающий провел за «Динамо » 12 матчей и набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 1».

Броссо стал игроком бело-голубых этим летом. Сообщалось , что его зарплата составляет 50 млн рублей за сезон.

Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»