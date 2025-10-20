Хайруллин про 7 поражений СКА в 8 матчах: «Нужно искать позитив и вылезать из этой ямы. Непривычно столько проигрывать»

Марат Хайруллин прокомментировал серию поражений СКА в FONBET КХЛ.

Армейцы занимают девятое место в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 16 очков за 16 игр. СКА уступил «Локомотиву» (1:3) в последнем матче.

– «Локомотив» изменился после матча в Ярославле?

– «Локомотив» немножко по‑другому сыграл в Санкт‑Петербурге, активнее стали. В Ярославле было чуть иначе. А так, была обоюдоострая игра, агрессивная, интересная для болельщиков. Нужно выигрывать и радовать наших болельщиков, что мы и будем стараться делать.

– За восемь матчей семь поражений. Какое настроение?

– Неприятно проигрывать, но нужно искать позитив и вылезать из этой ямы. Конечно, непривычно для СКА проигрывать столько матчей, будем работать, – сказал нападающий Марат Хайруллин .

