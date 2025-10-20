  • Спортс
3

«Салават» подписал контракт с Броссо. Форвард получал 50 млн рублей в год в «Динамо»

«Салават Юлаев» и Девин Броссо подписали контракт.

Уфимский клуб ранее выменял нападающего у «Динамо» на денежную компенсацию.

В московской команде зарплата хоккеиста составляла 50 миллионов рублей.

В этом сезоне Девин Броссо набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 1» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 11:56.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
