«Салават» подписал контракт с Броссо. Форвард получал 50 млн рублей в год в «Динамо»

«Салават Юлаев» и Девин Броссо подписали контракт.

Уфимский клуб ранее выменял нападающего у «Динамо » на денежную компенсацию.

В московской команде зарплата хоккеиста составляла 50 миллионов рублей .

В этом сезоне Девин Броссо набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 1» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 11:56.