Пулккинен перешел из «Кикко-Вантаа» в «Розенхайм» из второй лиги Германии. Форвард извинялся за игру в КХЛ, финский клуб лишился спонсора из-за его подписания

Теему Пулккинен перешел в клуб второй немецкой лиги.

33-летний нападающий покинул «Кикко-Вантаа», за который играл во втором по статусу дивизионе чемпионата Финляндии.

Бывший хоккеист минского «Динамо», московского «Динамо», «Локомотива», «Трактора» и «Куньлуня» набрал 8 (7+1) очков за 8 игр в регулярном чемпионате.

Отметим, что Пулккинен подвергался в Финляндии критике за игру в FONBET КХЛ. Он извинялся за это, но один из спонсоров «Кикко-Вантаа» расторг соглашение с клубом из-за «несоответствия ценностям» после перехода форварда.

«Теему внес значительный вклад в развитие клуба как на льду, так и за его пределами. Его пример и профессионализм оказали заметное влияние на игру команды и на энтузиазм в нашем сообществе.

Желаем Теему удачи и успехов в его стремлении к еще более ярким этапам в карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Кикко-Вантаа».

О переходе Пулккинена объявил клуб второго немецкого дивизиона «Розенхайм ».