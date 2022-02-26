Мартемьянов об уходе Овчинникова в «Торонто»: «Если парень грезит заокеанским хоккеем, пусть съездит, попробует. Диме надо возмужать»

прокомментировал переход форварда в .

«Я не знаю, зрело или не зрело решение. Это агент решает с игроком. Мне задали вопрос, готов ли я отпустить его в Канаду, я сказал «да».

Потому что если парень грезит заокеанским хоккеем, пусть съездит, попробует, что это такое. У нас есть опция: если он там не подходит, вернется домой.

Пробьется – ради бога. Я не собираюсь тормозить ни сборную, ни его желание, я парням иду навстречу. Заиграет, прорвется. Нет – будем работать здесь.

Заранее чего-то такого не было. Возник вопрос – мы его стали решать, и я дал положительный ответ. Диме надо возмужать. Это все-таки переход из юношеского хоккея во взрослый. Это тяжело бывает.

Это должно делаться постепенно и с оглядкой на психологическое состояние молодого человека. Он, возможно, лучше войдет, а не сломается на каком-то этапе, – заявил главный тренер .