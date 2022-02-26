Клингберг и Миллер интересны «Торонто». Клуб связывался с «Далласом» и «Ванкувером» по поводу обмена

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Джей Ти Миллер и Джон Клингберг интересны «Торонто».

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По его данным, «Лифс» обсуждали возможный обмен игроков с представителями «Ванкувера» и «Далласа».

Нападающий Джей Ти Миллер набрал 57 (20+37) очков за «Кэнакс» в 51 игре нынешнего сезона.

Срок контракта 28-летнего хоккеиста рассчитан еще на сезон при кэпхите в 5,25 млн долларов.

Защитник Джон Клингберг отметился 26 (1+25) баллами в 44 матчах за «Даллас».

Летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 млн долларов.

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