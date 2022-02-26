Николай Заварухин: «Дацюк пока не завершил карьеру. Он держит себя в хорошей физической форме»

Николай Заварухин отметил, что Павел Дацюк держит себя в хорошей физической форме.
– Рассчитывали ли вы вплоть до дедлайна, что Павел Дацюк все-таки решит возобновить карьеру игрока?
– Павел пока не завершил карьеру. Таких объявлений он не делал.
Знаю, что он держит себя в хорошей физической форме, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
Нападающий не играл в этом сезоне.
Агент Дацюка Дэн Мильштейн ранее заявлял, что 43-летний хоккеист определится со своим будущим до дедлайна КХЛ в декабре 2021 года.