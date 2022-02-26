Николай Заварухин: «Дацюк пока не завершил карьеру. Он держит себя в хорошей физической форме»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Павел Дацюк КХЛ Хоккей

Николай Заварухин отметил, что Павел Дацюк держит себя в хорошей физической форме.

– Рассчитывали ли вы вплоть до дедлайна, что Павел Дацюк все-таки решит возобновить карьеру игрока?

– Павел пока не завершил карьеру. Таких объявлений он не делал.

Знаю, что он держит себя в хорошей физической форме, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Нападающий не играл в этом сезоне.

Агент Дацюка Дэн Мильштейн ранее заявлял, что 43-летний хоккеист определится со своим будущим до дедлайна КХЛ в декабре 2021 года.

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