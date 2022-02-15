Харийс Витолиньш: «Все понимают, что Россия должна побеждать Данию. Надо выходить и показывать свое качество хоккея»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался после матча против Дании (2:3) в квалификации плей-офф Олимпиады-2022.

В 1/4 финала команда Дании сыграет с Россией.

– Вы согласны, что датчане чем-то похожи на финнов? всегда тяжело играет против Суоми.

– Да, тактическое сходство есть. Просто финны компактнее, они в атаке играют все вместе и активнее. Они лучше друг друга понимают.

– Как вам игра 34-летнего голкипера датчан Себастьяна Дама?

– Он выручил свою сборную особенно во втором периоде, когда отразил наши два опасных выхода. Забей мы тогда, исход матча получился бы другим.

– Вы знаете психологию российских игроков. Трудно ли будет настроить их на Данию?

– Я не думаю. Все понимают, что россияне должны побеждать. Надо выходить и показывать свое качество хоккея.

– Какое впечатление осталось у вас от игры сборной России в группе?

– Матч с чехами (5:6 ОТ) получился красивым. Играли две ровные команды. Вообще весь хоккей на уравнялся, потому что тут европейские игроки вперемешку. Мы убедились, что слабых команд тут нет.

– Портрет сборной России сильно изменился с 2018 года, когда вы с Олегом Знарком руководили командой и брали золото корейской Олимпиады? Теперь наших хоккеистов ругают за излишний креатив.

– А как ты скажешь «играй просто» Павлу Дацюку? Он привык держать шайбу. Или как скажешь это Кириллу Капризову? Упрости игру и не контролируй шайбу? Ну зачем? Просто надо использовать сильные стороны каждого хоккеиста, – сказал Витолиньш.