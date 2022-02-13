Гусев догнал Малкина по очкам на Олимпиадах

Нападающий сборной России Никита Гусев сделал три результативные передачи в матче Олимпиады-2022 против команды Чехии (5:6 ОТ).
Это второй случай, когда игрок СКА на Олимпиадах делает три голевые передачи. Первый также на счету Гусева – это произошло четыре года назад в матче против команды Словении.
Гусев довел свою результативность на Олимпиадах до 15 (4+11) баллов. Столько же очков (6+9) на счету Евгения Малкина.
Начиная с 1994 года, они делят 3-4-е места среди игроков сборной России. Больше только на счету Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.
Кроме того, 11 голевых передач теперь позволяют Никите делить 2-3-е места за тот же период времени с Сергеем Федоровым.
Чаще Гусева и Федорова за восемь последних Олимпиад ассистировал партнерам только Павел Дацюк – 21 раз.