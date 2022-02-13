Гусев догнал Малкина по очкам на Олимпиадах

Теги СКА Сборная России по хоккею Питтсбург Павел Дацюк Евгений Малкин Илья Ковальчук Сергей Федоров КХЛ Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Нападающий сборной России Никита Гусев сделал три результативные передачи в матче Олимпиады-2022 против команды Чехии (5:6 ОТ).

Это второй случай, когда игрок СКА на Олимпиадах делает три голевые передачи. Первый также на счету Гусева – это произошло четыре года назад в матче против команды Словении.

Гусев довел свою результативность на Олимпиадах до 15 (4+11) баллов. Столько же очков (6+9) на счету Евгения Малкина.

Начиная с 1994 года, они делят 3-4-е места среди игроков сборной России. Больше только на счету Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.

Кроме того, 11 голевых передач теперь позволяют Никите делить 2-3-е места за тот же период времени с Сергеем Федоровым.

Чаще Гусева и Федорова за восемь последних Олимпиад ассистировал партнерам только Павел Дацюк – 21 раз.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные