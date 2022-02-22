«13 шайб за 6 матчей – ни о чем, конечно. Это не «Красная машина», пока лишь только проект». Потанин о сборной России на Олимпиаде

Владимир Потанин подверг критике уровень игры сборной России на Олимпиаде.

Президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги высказался об игре команды на олимпийском турнире, по итогам которого она получила серебряные медали.

В финальном матче сборная России уступила Финляндии (1:2).

– Что вы скажете о выступлении сборной России по хоккею? Как качество игры?

– Мне не понравилась игра команды. Играли сухо – не в наш российский или советский, атакующий, бодрый хоккей. Играли как могли. Всего 13 шайб за 6 матчей, 5 из которых были заброшены в ничего не решающем поединке с чехами. Это, конечно, ни о чем. Сам уровень игры меня, как болельщика, радовать не может.

Причем наша сборная была наименее пострадавшей из-за того, что в Пекин не поехали энхаэловцы. У нас все ребята были из КХЛ, а в нашей лиге много качественных игроков. Мы собрали вполне боеспособную команду.

Но качество игры радовать не может. Мне кажется, что не хватило лидеров. Вспомните, что на прошлой Олимпиаде выступали не только Капризов, Гусев, но и Дацюк с Ковальчуком… Ветераны играли очень важную роль уже своим присутствием в команде.

– При этом Ковальчук был признан самым ценным игроком Олимпиады, набрал 7 (5+2) очков. Да и Дацюк зарабатывал по очку за матч (0+6 в шести).

– А сейчас, получается, у нас лучшим бомбардиром стал Никита Гусев, набравший тоже 6 (0+6) очков. Это хорошо, но без забитых голов обычно не выигрывают. Например, в Саппоро-1972 забросил 9 шайб. Вот так ведущие тройки ведут свою команду к золоту. Да, ребята – молодцы, многие здорово себя проявили – и , и , а вообще вошел в символическую сборную турнира.

Но это – защитники, а с нападающими у нас оказалось сложнее. Антон Слепышев себя проявил как лидер, Гусев был хорош, молодые ребята чуть-чуть зажгли. Но это не «Красная машина». Это пока лишь только проект «Красной машины».

Впрочем, тренеры работают – вдумчиво, наверняка, с определенной перспективой. Надо запастись терпением. И следующее золото уже берем со своим гимном и флагом! – сказал Потанин.