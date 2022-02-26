«Йокерит» объявит об уходе из КХЛ не позднее лета (Пекка Ялонен)

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«Йокерит» покинет КХЛ. Об этом сообщил финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен.

Ранее финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

Шансов на продолжение выступления в КХЛ в следующем сезоне у «Йокерита» нет, утверждает Ялонен.

По его информации, заявление об уходе клуба из лиги можно ожидать не позднее лета.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. 

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