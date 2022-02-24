Спонсор «Йокерита» отказался от сотрудничества с клубом из-за ситуации на Украине

Спонсор отказался от сотрудничества с клубом.

В своем пресс-релизе компания Barona сообщила, что больше не будет поставлять персонал на стадион , на котором выступает финский клуб, а также откажется от маркетингового сотрудничества.

Фан-клуб финского клуба опубликовал обращение к руководству «Йокерита» с просьбой покинуть состав участников КХЛ.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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