Спонсор «Йокерита» отказался от сотрудничества с клубом.
В своем пресс-релизе компания Barona сообщила, что больше не будет поставлять персонал на стадион «Хартвалл Арена», на котором выступает финский клуб, а также откажется от маркетингового сотрудничества.
Фан-клуб финского клуба опубликовал обращение к руководству «Йокерита» с просьбой покинуть состав участников КХЛ.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.