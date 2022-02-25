Вайсфельд о «Йокерите»: «В Финляндии каждый год устраивают какие-то демонстрации, а мы их терпим. В хоккее не вижу от них никакой пользы»

заявил, что не видел от «Йокерита» никакой пользы с хоккейной точки зрения.

– Не знаю, какие цели преследовались в связи с участием «Йокерита» в КХЛ.

В спортивном плане с ними одни проблемы каждый год. Геополитические задачи – это один вопрос, а в хоккее я не вижу от них никакой пользы.

– «Йокерит» в этом году назывался даже одним из фаворитов розыгрыша.

– У них каждый год какие-то чудеса. То только на выезде играли, то еще что-то. Когда «Йокерит» сильно в плей-офф играл? Ни один розыгрыш хорошо не провели.

А история, которая сейчас произошла, совершенно ожидаемая. Поэтому что переживать? Сейчас речь вообще не о хоккее. Надо понимать, что дальше с миром будет.

«Йокерит» – это частная проблема. В Финляндии каждый год устраивают какие-то демонстрации, а мы их терпим.

То, что с ними были одни проблемы, это очевидно. Ни одного сезона без этого не было. Сыграть с в была целая история, – заявил бывший генеральный менеджер клубов лиги.