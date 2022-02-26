Мессье об Овечкине: «Гретцки всегда говорил, что рекорды нужны для того, чтобы их били»

Марк Мессье оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в .

На счету канадца 894 гола, у россиянина 762 шайбы.

– Гретцки говорит, что будет здорово, если он побьет его рекорд.

– Он всегда говорил, что рекорды нужны для того, чтобы их били.

– Как вы думаете, он сделает это? И что ему для этого нужно?

– Нужно оставаться здоровым.

Мы все будем с нетерпением ждать результата. Если он это сделает, то он побьет выдающийся рекорд, – сказал член Зала хоккейной славы в эфире ESPN.