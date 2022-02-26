Мессье об Овечкине: «Гретцки всегда говорил, что рекорды нужны для того, чтобы их били»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье рекорды ESPN Хоккей

Марк Мессье оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

На счету канадца 894 гола, у россиянина 762 шайбы.

– Гретцки говорит, что будет здорово, если он побьет его рекорд.

– Он всегда говорил, что рекорды нужны для того, чтобы их били.

– Как вы думаете, он сделает это? И что ему для этого нужно?

– Нужно оставаться здоровым. 

Мы все будем с нетерпением ждать результата. Если он это сделает, то он побьет выдающийся рекорд, – сказал член Зала хоккейной славы в эфире ESPN.

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