Грег Вышински считает, что Александр Овечкин должен ответить на вопросы о ситуации на Украине.
«Вижу много высказываний: «Овечкин не должен отвечать на вопросы о Путине». Это смешно.
Он агитировал за него. Он всегда пытался поддерживать Путина, но утверждал, что это не политическое дело. Совершенно справедливо спросить его об Украине», – написал журналист ESPN.
В ответах к публикации у журналиста спросили: «Кто-нибудь спрашивал американских хоккеистов, когда Буш пошел на войну?». Вышински ответил: «Никто из них не проводил кампанию под названием Bush Team».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин