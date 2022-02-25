«Oвeчкин поддерживал Пyтина. Справедливо спрашивать его об Укpaине». Вышински о Рutin Тeam

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Грег Вышински считает, что Александр Овечкин должен ответить на вопросы о ситуации на Украине.

«Вижу много высказываний: «Овечкин не должен отвечать на вопросы о Путине». Это смешно.

Он агитировал за него. Он всегда пытался поддерживать Путина, но утверждал, что это не политическое дело. Совершенно справедливо спросить его об Украине», – написал журналист ESPN.

В ответах к публикации у журналиста спросили: «Кто-нибудь спрашивал американских хоккеистов, когда Буш пошел на войну?». Вышински ответил: «Никто из них не проводил кампанию под названием Bush Team».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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