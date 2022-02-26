Майкл Пелино: «Если бы Кинэн или Анатолий Тарасов тренировали команду по водному поло, то все равно получили бы максимум от подопечных»

ответил на вопрос о том, можно ли успешно тренировать без опыта игры в хоккей.

– Вы поработали с такими звездным тренерами, как Кинэн, Барри Троц, и Кен Хичкок, и никто из них не играл в хоккей на профессиональном уровне. Как это объяснить?

– Ты можешь стать великим тренером без великой игровой карьеры. Все зависит от твоей мотивации, от твоего старания и внимания к деталям.

И, конечно, тому, как ты общаешься с людьми. Мне кажется, что если ты добился успехов в одном виде спорта, то вполне можешь стать классным тренером в другом.

Даже если у тебя нет больших познаний в том виде спорте, где ты хочешь тренировать. Я думаю, что или могли бы тренировать команду по водному поло, и даже если бы они не умели плавать, то все равно получили бы максимум от своих подопечных.

Обучать спортсменов техническим вещам могут твои помощники. Ты можешь дать игрокам мотивацию, уверенность, зарядить их на успех и это очень важно.

Если ты досконально знаешь свой вид спорта, это не гарантирует того, что твоя карьера тренера будет успешной.

Гретцки был величайшим хоккеистом в истории Северной Америки, и хотя он был хорошим тренером, его команды не так много выиграли. Так это иногда работает.

А Бэбкок вообще не играл на профессиональном уровне и сколько побед у его команд. А Джон Купер из «Тампы» вообще занимался лакроссом, – сказал Пелино в интервью «Бизнес Online».