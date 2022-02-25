Майкл Пелино: «Тренерский штаб «Металлурга» хотел моего возвращения, но у них и без меня все получалось»

Майкл Пелино сообщил, что тренерский штаб «Металлурга» хотел его возвращения.
– Илья Воробьев как-то неоднозначно отреагировал на ваш переход в «Ак Барс» на пресс-конференции в Казани. Вы общались с ним до того, как вернулись в Россию?
– Мы постоянно были на связи.
Я знал, что тренерский штаб «Металлурга» хотел моего возвращения, но дела у команды шли очень хорошо, у них и без меня все получалось. Магнитогорск лидировал в чемпионате, много забивал. И, возможно, руководство клуба посчитало, что меня не стоит возвращать. Может, они были разочарованы в моем решении отказаться от контракта летом. Может, они посчитали, что раз все и так хорошо, то помочь чем-то я не смогу.
Но все в порядке. Я очень рад тому, что оказался в «Ак Барсе» и работаю с Дмитрием Квартальновым и его тренерским штабом. Здесь все замечательно, – сказал Пелино в интервью «Бизнес Online».