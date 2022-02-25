Генменеджер «Торпедо»: «Мы будем готовы к плей-офф, если примут такое решение. Команду не распускали, тренировались в олимпийскую паузу»

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Максим Гафуров заявил, что «Торпедо» готово к участию в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что «Йокерит» не будет участвовать в плей-офф КХЛ.

Возможно, место финского клуба займет нижегородская команда, которая заняла девятое место в Западной конференции в регулярном чемпионате.

«Команду не распускали, проводили тренировки во время паузы на Олимпийские игры, а завтра сыграем товарищеский матч.

Если будет принято такое решение о том, что «Торпедо» сможет выступить в плей-офф, мы будем готовы», – заявил генеральный менеджер «Торпедо».

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