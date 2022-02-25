Пьер ЛеБрюн: «Монреаль» намерен быть агрессивным на рынке свободных агентов. Они хотят заманить одного или двух звездных игроков»

Теги возможные переходы Монреаль Крис Летанг Патрис Бержерон НХЛ Кент Хьюз Пьер ЛеБрюн Хоккей

«Монреаль» хочет усилиться звездными игроками на рынке свободных агентов. 

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал о планах «Канадиенс» на межсезонье. 

«Канадиенс» по-прежнему изучают варианты обновления состава. Они намерены быть довольно агрессивными на рынке свободных агентов.

Да, они планируют определенное омоложение, но также хотят заманить одного или двух звездных игроков в рамках этой перестройки», – сказал ЛеБрюн. 

Отметим, что этим летом на рынок могут выйти 2 игрока, чьим агентом был нынешний генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз, – защитник Крис Летанг («Питтсбург») и нападающий Патрис Бержерон («Бостон»). 

Сузуки пошутил о возможности переманить Бержерона в «Монреаль»: «Поговорю с ним на Матче звезд, может быть»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные