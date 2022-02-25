Пьер ЛеБрюн: «Монреаль» намерен быть агрессивным на рынке свободных агентов. Они хотят заманить одного или двух звездных игроков»

«Монреаль» хочет усилиться звездными игроками на рынке свободных агентов.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал о планах «Канадиенс» на межсезонье.

«Канадиенс» по-прежнему изучают варианты обновления состава. Они намерены быть довольно агрессивными на рынке свободных агентов.

Да, они планируют определенное омоложение, но также хотят заманить одного или двух звездных игроков в рамках этой перестройки», – сказал ЛеБрюн.

Отметим, что этим летом на рынок могут выйти 2 игрока, чьим агентом был нынешний генменеджер Кент Хьюз, – защитник («Питтсбург») и нападающий («Бостон»).

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