Аким Алиу: «Молюсь за родину Украину и весь ее народ. Военная операция должна прекратиться»

Хоккеист Аким Алиу высказался о ситуации на Украине.

«Молюсь за свою родину Украину и весь ее народ.

Здесь родились мой брат и мать. Здесь я провел 10 лет в детстве. Здесь у меня есть друзья и семья.

Мой 90-летний дедушка, которого мы, к счастью, вовремя вывезли, находится в шоке. Военная операция должна прекратиться», – написал Алиу.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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