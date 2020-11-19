Аким Алиу: «В России моего отца избивали хулиганы за то, что он черный»

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Хоккеист Аким Алиу рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивалась его семья.

Алиу родился в Нигерии. Его отец – нигериец, мать – украинка. 

«Я рос, видя, что моя мама была единственной белой женщиной в деревне в Африке, где я родился. Мой отец из этой деревни.

В России моего отца подвергали досмотру с раздеванием, избивали хулиганы за то, что он черный...

Когда ты молод, это на тебе сказывается, ты начинаешь смотреть на жизнь немного по-другому», – сказал Алиу.

Хоккеист также сообщил, что в первые годы его пребывания в Канаде над ним издевались из-за того, что он не знал язык.

Алиу ранее играл за «Калгари» в НХЛ и «Амур» в КХЛ.

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