Аким Алиу: «Из-за цвета кожи я упустил много денег и возможностей, которые должен был заслужить»

Теги Амур Калгари НХЛ КХЛ Литвинов Аким Алиу деньги дискриминация Хоккей

Хоккеист Аким Алиу высказался касательно своей борьбы с проявлениями расизма.

«Я видел вещи, которые, как мне кажется, люди не увидят за всю жизнь. Я жил в разных местах, в которых есть много различных проблем.

Я чувствую, что хоккей дал мне многое, но он также внес меня в черный список. У меня не было много возможностей из-за цвета кожи, из-за того, как я выглядел. 

Я чувствую, что упустил много денег, много возможностей, которые, как мне кажется, должен был заслужить.

Но я хорошо сплю по ночам, зная, что то, за что я выступаю, является правильным. Я заступаюсь за множество людей, у которых в противном случае не будет голоса, защищаю следующее поколение», – сказал Алиу.

Алиу ранее играл за «Калгари» в НХЛ и «Амур» в КХЛ. Его последним клубом был чешский «Литвинов».

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