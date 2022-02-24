«Спартак» готов сыграть в 1-м раунде с клубом, который не попал в восьмерку, если «Йокерит» не сможет принять участие в плей-офф

«Спартак» не против сыграть в первом раунде с клубом, который не попал в восьмерку.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко со ссылкой на спортивного директора команды Романа Беляева.

«Спартак» не против сыграть в первом раунде плей-офф с клубом, который не попал в восьмерку, если «Йокерит» по каким-то причинам не сможет бороться за Кубок Гагарина, заявил спортивный директор Роман Беляев», – написал Шевченко.

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