Кожевников о «Йокерите»: «Пускай выходят из КХЛ! «Спартак» пройдет первый раунд. Все время с этим клубом проблемы»

поддержал желание болельщиков «Йокерита» выйти из КХЛ.

Ранее фан-клуб опубликовал обращение к руководству финской команды с просьбой покинуть состав участников лиги.

«Пускай выходят! Ничего страшного не произойдет.

И пройдет первый раунд. Хотя можно заменить другими командами, которые не попали в плей-офф.

Желающих много ведь, «Йокерит» можно спокойно заменить. Все время в с этим клубом проблемы.

У них какие-то свои правила. Ну и пусть живут отдельно», – заявил Кожевников.

«Йокерит» и «Спартак» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина, который начнется 1 марта.