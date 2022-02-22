Кожевников о «Йокерите»: «Пускай выходят из КХЛ! «Спартак» пройдет первый раунд. Все время с этим клубом проблемы»

Теги Спартак Йокерит КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поддержал желание болельщиков «Йокерита» выйти из КХЛ.

Ранее фан-клуб опубликовал обращение к руководству финской команды с просьбой покинуть состав участников лиги.

«Пускай выходят! Ничего страшного не произойдет.

И «Спартак» пройдет первый раунд. Хотя «Йокерит» можно заменить другими командами, которые не попали в плей-офф.

Желающих много ведь, «Йокерит» можно спокойно заменить. Все время в КХЛ с этим клубом проблемы.

У них какие-то свои правила. Ну и пусть живут отдельно», – заявил Кожевников.

«Йокерит» и «Спартак» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина, который начнется 1 марта.

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