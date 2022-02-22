Кожевников о «Йокерите»: «Пускай выходят из КХЛ! «Спартак» пройдет первый раунд. Все время с этим клубом проблемы»

Александр Кожевников поддержал желание болельщиков «Йокерита» выйти из КХЛ.
Ранее фан-клуб опубликовал обращение к руководству финской команды с просьбой покинуть состав участников лиги.
«Пускай выходят! Ничего страшного не произойдет.
И «Спартак» пройдет первый раунд. Хотя «Йокерит» можно заменить другими командами, которые не попали в плей-офф.
Желающих много ведь, «Йокерит» можно спокойно заменить. Все время в КХЛ с этим клубом проблемы.
У них какие-то свои правила. Ну и пусть живут отдельно», – заявил Кожевников.
«Йокерит» и «Спартак» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина, который начнется 1 марта.