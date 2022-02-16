КХЛ подтвердила пары 1-го раунда Кубка Гагарина. Обладатель Кубка Континента не определен

КХЛ утвердила изменения в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф.
Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.
По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
В нынешнем сезоне победитель регулярного чемпионата КХЛ – обладатель Кубка Континента – не определен. Лучшей командой по проценту набранных очков стал «Металлург» – 73,96%.
Сетка первого раунда плей-офф:
Западная конференция
СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Динамо» Москва (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
Восточная конференция
«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.
«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.
КХЛ закрыла регулярку прямо во время Олимпиады (и дала анонс на Первом канале). Уже на старте плей-офф – пара «Ак Барс» – «Авангард»