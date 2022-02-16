КХЛ подтвердила пары 1-го раунда Кубка Гагарина. Обладатель Кубка Континента не определен

утвердила изменения в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф.

Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

В нынешнем сезоне победитель регулярного чемпионата КХЛ – обладатель Кубка Континента – не определен. Лучшей командой по проценту набранных очков стал «Металлург» – 73,96%.

Сетка первого раунда плей-офф:

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) – (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

(3) – (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» Москва (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Восточная конференция

«Металлург» (1) – (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

(2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

(3) – (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) – (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

КХЛ закрыла регулярку прямо во время Олимпиады (и дала анонс на Первом канале). Уже на старте плей-офф – пара «Ак Барс» – «Авангард»