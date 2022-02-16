КХЛ подтвердила пары 1-го раунда Кубка Гагарина. Обладатель Кубка Континента не определен

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Трактор Спартак Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Кубок Континента Динамо Хоккей

КХЛ утвердила изменения в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф.

Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

В нынешнем сезоне победитель регулярного чемпионата КХЛ – обладатель Кубка Континента – не определен. Лучшей командой по проценту набранных очков стал «Металлург» – 73,96%.

Сетка первого раунда плей-офф:

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) – «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

ЦСКА (3) – «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» Москва (4) – «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года. 

Восточная конференция

«Металлург» (1) – «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Трактор» (2) – «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Салават Юлаев» (3) – «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) – «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

КХЛ закрыла регулярку прямо во время Олимпиады (и дала анонс на Первом канале). Уже на старте плей-офф – пара «Ак Барс» – «Авангард»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные