Автор золотого гола Финляндии Бьорнинен: «Наша победа абсолютно заслуженная. Мы создали много голевых моментов»

Ханнес Бьорнинен считает, что Финляндия заслужила победу над Россией в финале .

Автор золотого гола сборной Финляндии высказался о победе над Россией (2:1) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.



«Я сейчас испытываю потрясающие эмоции. Мы все это время работали усердно все вместе. Благодаря этому мы завоевали золотые медали.

Наша победа абсолютно заслуженная. Мы создали много голевых моментов, в этом не только моя заслуга, несмотря на два набранных очка. Мы верили себя и единой командой добились успеха.



Не знаю, в чем секрет побед над россиянами. Как я уже сказал, мы просто верили в свои силы и проделали огромный объем работы. Мы показали отличный хоккей сегодня.

Все это благодаря нашему тренеру. Он потрясающий специалист, который собрал отличную команду из хоккеистов, которые действительно хотели играть», – сказал Бьорнинен.

Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото