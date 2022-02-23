Мингачев о плей-офф: «ЦСКА подготовится на высшем уровне, все у нас будет хорошо»

сообщил, что готов помочь ЦСКА в плей-офф.

Сегодня команда проиграла в товарищеском матче против (0:2).

– Была хорошая игра, все ребята бились и старались. Мы понимаем к чему готовиться. Немного не повезло – удалились. Пропустили ненужный гол. Разберем ошибки – где нужно правильнее сыграть, сделаем выводы и пойдем дальше.

­– До старта плей-офф осталось 6 дней. Какая готовность сейчас у тебя и команды?

– Тренеры знают, что лучше давать и какие тренировки делать. Я готов на сто процентов помочь команде в плей-офф. Команда готова, тренеры по физподготовке все подправят. Подготовимся на высшем уровне и все у нас будет хорошо.

– Наш соперник по первому раунду строго играет в своей зоне. Сегодняшний матч может быть в какой-то степени репетицией старта плей-офф?

– Сейчас мы не смотрим на команды соперников. Обращаем внимание только на свою игру. Мы делаем то, что нам говорят тренеры и только так можно будет завоевать кубок.

– Завершаем серию контрольных матчей послезавтра встречей со «Спартаком». Какая задача будет на этот матч?

– Задача – всегда выигрывать. Мы ЦСКА – мы бьемся за каждую игру. Просто сделаем правильные вещи и все будет хорошо, – сказал форвард ЦСКА.