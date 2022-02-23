Иван Федотов о перспективах в «Филадельфии»: «Мыслей никаких нет, сезон продолжается. Будет день – будет пища»

Иван Федотов не думает о возможном отъезде в «Филадельфию».

25-летний вратарь был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2015 (7-й раунд, 188-й номер).

– У вас в конце сезона истекает контракт с . Планируете продлевать его или поедете в «Филадельфию»?

– Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена – впереди плей-офф . Поэтому я сейчас не думаю ни о чем. Как говорится, будет день – будет пища.

По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем, – сказал Федотов.

«В военной академии тренировались под руководством спецназовцев. Многих от нагрузок рвало». Иван Федотов о лагере «Филадельфии» в 2016 году