Иван Федотов о перспективах в «Филадельфии»: «Мыслей никаких нет, сезон продолжается. Будет день – будет пища»

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Иван Федотов не думает о возможном отъезде в «Филадельфию»

25-летний вратарь был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2015 (7-й раунд, 188-й номер). 

– У вас в конце сезона истекает контракт с ЦСКА. Планируете продлевать его или поедете в «Филадельфию»?

– Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена – впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем. Как говорится, будет день – будет пища.

По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем, – сказал Федотов. 

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