Финский генменеджер «Коламбуса» о словах Фазеля: «Продемонстрировал свою некомпетентность в понимании хоккея»

Теги ИИХФ Коламбус Рене Фазель Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Ярмо Кекяляйнен Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен раскритиковал бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля.

Ранее Фазель заявил, что не считает финальный матч Олимпиады-2022 между сборными России и Финляндии (1:2) зрелищным и интересным.

Экс-глава ИИХФ также отметил, что «оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото».

Финский специалист в твиттере прокомментировал слова швейцарца.

«Своими комментариями о финале Олимпиады Рене Фазель ясно продемонстрировал свою некомпетентность в понимании такой отличной игры, как хоккей, к сожалению, после слишком долгого пребывания на посту президента ИИХФ», – написал Кекяляйнен.

Фазель был главой ИИХФ с 1994 по 2021 год.

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