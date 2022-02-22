20 тысяч человек чествовали сборную Финляндии после победы на Олимпиаде, несмотря на сильный снегопад

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20 тысяч человек посетили чествование сборной Финляндии по хоккею после победы на Олимпиаде.

Праздник в честь спортсменов, которые впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккейном турнире, состоялся 21 февраля.

Местом мероприятия стал Олимпийский стадион Хельсинки – крупнейшая спортивная арена Финляндии.

На стадион пришли 20 тысяч человек – это максимально допустимое количество людей, которые могли присутствовать на арене.

При этом в столице Финляндии были сильные осадки.

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