20 тысяч человек чествовали сборную Финляндии после победы на Олимпиаде, несмотря на сильный снегопад

20 тысяч человек посетили чествование сборной Финляндии по хоккею после победы на Олимпиаде.
Праздник в честь спортсменов, которые впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккейном турнире, состоялся 21 февраля.
Местом мероприятия стал Олимпийский стадион Хельсинки – крупнейшая спортивная арена Финляндии.
На стадион пришли 20 тысяч человек – это максимально допустимое количество людей, которые могли присутствовать на арене.
При этом в столице Финляндии были сильные осадки.
Heroes’ welcome at the Olympic Stadium in Helsinki!🇫🇮🦁🥇— IIHF (@IIHFHockey) February 22, 2022
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