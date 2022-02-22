Вице-премьер Чернышенко об Олимпиаде: «Болел за хоккей, наши победили все равно – по мастерству, по профессионализму. Это серебро – для нас оно высшей пробы»

Теги Сборная России по хоккею Дмитрий Чернышенко Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вице-премьер РФ Чернышенко считает, что сборная России по хоккею победила на Олимпиаде.

Бывший президент КХЛ подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, откуда она вернулась с серебряными медалями. 

В финале россияне уступили сборной Финляндии (1:2). 

«Я болел, конечно, за хоккей, и я считаю, что наши победили все равно – по мастерству, по профессионализму. Для нас это все равно высшая награда.

И ничего, что это серебряная медаль – для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали», – сказал Дмитрий Чернышенко в эфире канала «Россия 24». 

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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