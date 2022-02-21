Стас Ярушин: «Пока системы нет, со скрипом будем набирать одну сборную и не верить в нее, изображая из себя «специалистов»

Актер Стас Ярушин высказался о критике в адрес сборной России по хоккею.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«Для кого-то хоккей – это игрушка на игровой приставке, а для кого-то все это реальная жизнь!

И пока системы не будет, то на всех международных соревнованиях мы со скрипом будем набирать одну сборную и не верить в нее, до последнего изображая из себя «специалистов», – написал Ярушин.

«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады