Стас Ярушин: «Пока системы нет, со скрипом будем набирать одну сборную и не верить в нее, изображая из себя «специалистов»

Теги Сборная России по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир соцсети Стас Ярушин Хоккей

Актер Стас Ярушин высказался о критике в адрес сборной России по хоккею.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«Для кого-то хоккей – это игрушка на игровой приставке, а для кого-то все это реальная жизнь!

И пока системы не будет, то на всех международных соревнованиях мы со скрипом будем набирать одну сборную и не верить в нее, до последнего изображая из себя «специалистов», – написал Ярушин.

«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады

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