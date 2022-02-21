Алексей Жамнов: «Постараемся привезти золото с чемпионата мира. Будем только радовать болельщиков в дальнейшем, надеюсь»

заявил, что сборная России постарается привезти золото с чемпионата мира.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

– Конечно, мы хотели привезти золото. Но получилось, как получилось. Есть над чем работать.

Будем двигаться дальше. Постараемся привезти золото с чемпионата мира.

– С другой стороны, две Олимпиады – два финала.

– Да. Это говорит о том, что и федерация, и наш хоккей развивается. Но надо делать правильные выводы. Раз мы не выиграли два золота подряд.

Посмотрим, надеюсь, все будет нормально и в дальнейшем мы будем только радовать болельщиков, – сказал главный тренер сборной России в эфире телеканала «Россия 24».