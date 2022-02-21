Федотов об Олимпиаде: «Будем стремиться, работать – золото придет. Это был промежуточный шаг»

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Иван Федотов высказался о завоевании серебряных медалей на Олимпиаде.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

«Мы получили серебряные медали – это такой же подиум. Конечно, не такой триумфальный, но все равно это олимпийская медаль. Какой-никакой результат, достаточно положительный. Была проделана большая работа, которая принесла свои плоды.

Каждому спортсмену хочется выиграть золото: мы не исключение. Будем стремиться, работать – золото придет. Это был промежуточный шаг, который мы должны переварить с позитивным настроем», – сказал голкипер сборной России.

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