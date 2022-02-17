Фазель о 4-м месте Валиевой: «Досадно. Надеюсь, Камила продолжит выступать на том же уровне, она талант»

остался раздосадован 4-м местом фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

«Это очень досадно, очень было непросто для молодой девушки, тут стоит сожалеть, что так случилось.

Стоит узнать, кто ответственен за случившееся и почему так произошло. В будущем нужно быть более осторожными с детьми, контролировать, обращаться к врачам, чтобы такого не случилось.

Я надеюсь, что эта история не повлияет на Камилу. Она шла за золотой медалью, работала достаточно, надеюсь, что она продолжит на таком же уровне выступать, поскольку она невероятный талант», – отметил почетный президент .

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге