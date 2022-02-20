Товарищеские матчи. «Авангард» проиграл «Динамо», «Ак Барс» уступил «Сибири»

«Авангард» проиграл «Динамо» в товарищеском матче.

Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате.

«Авангард» – «Динамо» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 -2 Сошников (Брюквин, Береглазов)

1:1 – 12 Клинкхаммер

1:2 – 37 Федоров (Якимов, Педан)

1:3 -54 Ефремов (Зайцев)

1:4 – 60 Петерссон

«Трактор» – «Металлург» – 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 22 Кравцов

1:1 -24 Коростелев, ГБ

1:2 -26 Лайпсик (Маклюков), ГБ

2:2 – 31 Пуллкинен (Калинин, Пайлат)

3:2 – 65 Стась, Б

«Ак Барс» – «Сибирь» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 – 1 Пьянов (Шаров, Йокипакка)

1:1 – 12 Коваленко (Юдин, Дыняк), ГБ

2:1 – 20 Лайпон (Йокипакка), ГБ

1:3 -28 Бодров (Голубев, Кручинин, ГБ

2:3 Фер (Журавлев), ГБ