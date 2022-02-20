Товарищеские матчи. «Авангард» проиграл «Динамо», «Ак Барс» уступил «Сибири»

«Авангард» проиграл «Динамо» в товарищеском матче.
Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате.
«Авангард» – «Динамо» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 -2 Сошников (Брюквин, Береглазов)
1:1 – 12 Клинкхаммер
1:2 – 37 Федоров (Якимов, Педан)
1:3 -54 Ефремов (Зайцев)
1:4 – 60 Петерссон
«Трактор» – «Металлург» – 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 22 Кравцов
1:1 -24 Коростелев, ГБ
1:2 -26 Лайпсик (Маклюков), ГБ
2:2 – 31 Пуллкинен (Калинин, Пайлат)
3:2 – 65 Стась, Б
«Ак Барс» – «Сибирь» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 1 Пьянов (Шаров, Йокипакка)
1:1 – 12 Коваленко (Юдин, Дыняк), ГБ
2:1 – 20 Лайпон (Йокипакка), ГБ
1:3 -28 Бодров (Голубев, Кручинин, ГБ
2:3 Фер (Журавлев), ГБ