Лев Лещенко: «Сборной России не хватало ярких лидеров, которые могли бы взять игру на себя»

Лев Лещенко считает, что сборной России не хватало ярких лидеров в финале Олимпиады-2022.

Российская команда проиграла финнам (1:2) в финальном матче Олимпийских игр.

«Конечно, грустно, финны играли гораздо интереснее наших. Иногда наши ребята выдавали хорошие отрезки, финны же играли основательно, продуманно, очень комбинационно.

У нас не хватало, конечно, ярких лидеров, ребят, которые могли бы взять игру на себя. Но нужно сказать ребятам спасибо за то, что они сражались, боролись», – сказал народный артист РСФСР.