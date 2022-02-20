Галиев о сборной России: «Читал молитвы за ребят, переживал. Очень нелегко сидеть наверху и не играть»

Форвард сборной России Станислав Галиев прокомментировал поражение от Финляндии (1:2).

Уступив финнам, российская команда взяла серебряные медали на Олимпиаде.

– Какие мысли были по матчу с финнами?

– Я очень сильно переживал еще в матче со Швецией. Очень тяжело быть наверху, не играть. Нервничал, особенно на буллитной серии. Молился, читал молитвы, верил в ребят.

– Как восприняли то, что не играете?

– Нормально, это решение тренера. У нас хорошая команда, мы знали, как будут играть финны, что они будут ставить этот автобус, играть в откат, – сказал Галиев.