Депутат Журова о поражении России в финале: «Серебряной медали надо бы радоваться, но уж больно здесь была нужна золотая»

Светлана Журова высказалась о поражении России в финале Олимпиады от Финляндии (1:2).

– Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Вначале обнадежили и забросили шайбу в первом периоде. Казалось, поймали свою игру и что так пойдет и дальше. Борьба была серьезная. Я понимаю, что все очень расстроены. В нашей стране очень многие надеялись на победу, хотели повторить успех Олимпиады в Корее.

– Вы уже говорили, что хоккейная золотая медаль на – особенная...

– Конечно, особенная. Поэтому все расстроены. Этого золота не хватает в общекомандном зачете Олимпиады, чтобы подняться выше. Но что поделать, это спорт. Серебряной медали надо бы радоваться, но уж больно здесь была нужна золотая, – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

