Роман Ротенберг: «Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в Милане-2026 мы вернем себе золото!»

Роман Ротенберг поздравил сборную России с серебром Олимпиады.
Главный тренер СКА высказался после поражения национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.
«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине!
Верю, что в олимпийском Милане-2026 – мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея – нам в помощь.
Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» – написал Ротенберг в инстаграме.
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Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти