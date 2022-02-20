Роман Ротенберг: «Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в Милане-2026 мы вернем себе золото!»

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Роман Ротенберг поздравил сборную России с серебром Олимпиады

Главный тренер СКА высказался после поражения национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине!

Верю, что в олимпийском Милане-2026 – мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея – нам в помощь.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» – написал Ротенберг в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Roman Rotenberg (@rotenberg81)

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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