Роман Ротенберг: «Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в Милане-2026 мы вернем себе золото!»

Роман Ротенберг поздравил сборную России с серебром .

Главный тренер высказался после поражения национальной команды от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.

«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине!

Верю, что в олимпийском Милане-2026 – мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея – нам в помощь.

, первый вице-президент ФХР» – написал Ротенберг в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Rotenberg (@rotenberg81)

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти