Тина Канделаки: «Зенит» хоть и проиграл «Бетису», но играл круто. 3-й команде Испании порой было ох как боязно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Лига Европы УЕФА Тина Канделаки Футбол

Тина Канделаки поддержала «Зенит» после поражения от «Бетиса» в Лиге Европы.

«Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно.

Есть еще второй матч, а настроение после первого очень боевое! Севилья – красивый, теплый город. Будет жарко», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в телеграм-канале.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные