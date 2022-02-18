Тина Канделаки: «Зенит» хоть и проиграл «Бетису», но играл круто. 3-й команде Испании порой было ох как боязно»

поддержала «Зенит» после поражения от в .

«Зенит» хоть и проиграл 2:3, но играл круто. Действительно круто! Третьей команде испанской Примеры прямо сейчас порой было ох как боязно.

Есть еще второй матч, а настроение после первого очень боевое! Севилья – красивый, теплый город. Будет жарко», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в телеграм-канале.

Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме