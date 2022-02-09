Канделаки станет и. о. директора ТНТ (РБК)

Заместитель генерального директора холдинга станет исполняющим обязанности директора ТНТ.

На этом посту она сменит Романа Петренко, который уходит с телеканала, но остается в холдинге «Газпром-Медиа» советником гендиректора Александра Жарова, сообщает РБК со ссылкой на два источника на медиарынке.

Запись о назначении Канделаки на должность руководителя компании АО «ТНТ-Телесеть», ключевого юрлица телеканала, появилась в ЕГРЮЛ еще 30 января.

Собчак о Канделаки: «Тина становится гендиректором «ТНТ». История с управлением «Матч ТВ» провалилась, а теперь такой прорыв»