Губерниев про 1:2 России с Финляндией: «Почти весь финал нас возили. С таким хоккеем ОИ не выигрывают»

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Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение России от Финляндии в финале Олимпиады.

Российская команда уступила 1:2 в финальном матче.

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают.

К тренеру всегда есть вопросы, но у нас такой состав. Такой уровень КХЛ. Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов», – сказал комментатор.

Также Губерниев прокомментировал поражение у себя в телеграм-канале: «Да, по делу уступили! С такой игрой слабой финалы Олимпийских игр не выигрывают! По самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе».

«Что поделать, друзья. Так и живем. Обидно, конечно. Но финны заслужили это золото. Они молодцы. По уровню самоотдаче к парням претензий нет. Команда сражалась, но не играла в хоккей», – сказал затем Губерниев в видеоролике.

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