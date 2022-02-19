Федотов о Знарке: «После полуфинала ЧМ-2015 он выдохнул: «В какой-то момент не верил, что американцев можно обыграть». Момент фантастической искренности!»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сборная США по хоккею НХЛ Олег Знарок ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Сергей Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов рассказал об искренности бывшего тренера сборной России Олега Знарка.

– Вы же друзья?

– Смею считать – да. Сколько общались-то лично! Народ настоящего Знарка не знает. Видят – эмоциональный, жесткий мужик...

А мы сидим вечерами в отеле, разговариваем о жизни. Совсем другой человек! Я поначалу был поражен этим открытием: Олег Валерьевич не просто харизматичный. Не только специалист хоккея. Это глубочайший, интереснейший человек!

– Как-то Властимил Петржела смотрел матч турецкого чемпионата – и минуте на пятой воскликнул: «Фантастика! У них четыре левши в основном составе!» Я поразился – вот это взгляд. Вас Знарок поражал взглядом на хоккей?

– В одной командировке Знарок для меня открылся с новой стороны. Февраль 2016-го года.

Достаточно долго с Витолиньшем, Жамновым и Знарком колесили по Северной Америке. Я сидел рядом, вслушивался в его оценки матчей НХЛ. Это было потрясающе!

Вечерами возвращались в отель – садились в холле и обсуждали то, что увидели. Мнение Олега Валерьевича всегда оригинальное! Видит то, что мало кто разглядит. Но главное для него – другое.

– Что?

– Человеческие качества.

– Давайте же какую-нибудь историю в тему.

– Кто оказался рядом с нами на чемпионате мира 2015 года – тот запомнит навсегда. Это было в Праге. Поехали туда в звании чемпионов мира. Тяжелейший полуфинал с Америкой!

– Помню.

– Там нашу сборную сильно потащил Сергей Бобровский. Так надо было видеть Знарка после. Полная выхолощенность!

Может, потом эмоций игрокам и самому Валерьичу не хватило в финале на канадцев. Проиграли 1:6.

Но вот тогда, после полуфинала, Знарок был такой... настоящий, что ли! Выдохнул: «В какой-то момент я не верил, что этих американцев можно обыграть».

Так по-свойски, душевно, без показухи. Я был впечатлен. Момент фантастической искренности! – заявил Федотов, работавший ранее скаутом национальной команды.

В том матче Россия выиграла со счетом 4:0, забросив четыре шайбы в третьем периоде.

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