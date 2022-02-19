Федотов о Знарке: «После полуфинала ЧМ-2015 он выдохнул: «В какой-то момент не верил, что американцев можно обыграть». Момент фантастической искренности!»

рассказал об искренности бывшего тренера сборной России Олега Знарка.

– Вы же друзья?

– Смею считать – да. Сколько общались-то лично! Народ настоящего Знарка не знает. Видят – эмоциональный, жесткий мужик...

А мы сидим вечерами в отеле, разговариваем о жизни. Совсем другой человек! Я поначалу был поражен этим открытием: Олег Валерьевич не просто харизматичный. Не только специалист хоккея. Это глубочайший, интереснейший человек!

– Как-то Властимил Петржела смотрел матч турецкого чемпионата – и минуте на пятой воскликнул: «Фантастика! У них четыре левши в основном составе!» Я поразился – вот это взгляд. Вас Знарок поражал взглядом на хоккей?

– В одной командировке Знарок для меня открылся с новой стороны. Февраль 2016-го года.

Достаточно долго с Витолиньшем, Жамновым и Знарком колесили по Северной Америке. Я сидел рядом, вслушивался в его оценки матчей НХЛ. Это было потрясающе!

Вечерами возвращались в отель – садились в холле и обсуждали то, что увидели. Мнение Олега Валерьевича всегда оригинальное! Видит то, что мало кто разглядит. Но главное для него – другое.

– Что?

– Человеческие качества.

– Давайте же какую-нибудь историю в тему.

– Кто оказался рядом с нами на чемпионате мира 2015 года – тот запомнит навсегда. Это было в Праге. Поехали туда в звании чемпионов мира. Тяжелейший полуфинал с Америкой!

– Помню.

– Там нашу сборную сильно потащил Сергей Бобровский. Так надо было видеть Знарка после. Полная выхолощенность!

Может, потом эмоций игрокам и самому Валерьичу не хватило в финале на канадцев. Проиграли 1:6.

Но вот тогда, после полуфинала, Знарок был такой... настоящий, что ли! Выдохнул: «В какой-то момент я не верил, что этих американцев можно обыграть».

Так по-свойски, душевно, без показухи. Я был впечатлен. Момент фантастической искренности! – заявил Федотов, работавший ранее скаутом национальной команды.

В том матче Россия выиграла со счетом 4:0, забросив четыре шайбы в третьем периоде.