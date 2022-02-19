Быков о финале: «Дополнительный плюс России – те, кто был на прошлой Олимпиаде. Люди знают, что нужно для победы, могут передать опыт»

высказался о преимуществе сборной России перед финалом Олимпиады с Финляндией.

«То, что в нашей команде есть игроки, кто был на прошлой , а также тренеры, которые являются олимпийскими чемпионами, является дополнительным плюсом.

Люди, которые прошли по этой дорожке, знают, как добиваться того, что нужно для победы, как себя вести, как готовиться.

Я считаю, что это плюс для наших ребят, те, кто был на прошлой Олимпиаде, могут передать опыт в подготовке молодым хоккеистам.

Обе команды подходят в том состоянии, что эмоции придают уверенности и сил. Безусловно, будем верить в наших ребят, болеть и поддерживать.

Мы можем увидеть такой плотный и очень напряженный матч, как в полуфиналах, обе команды показали хорошую игру в обороне, знают, как это использовать.

У обеих команд есть хоккеисты, которые умеют забивать, нас ждет интересный матч, хотя, может быть, не такой яркий, как хотелось бы, потому что напряжение будет сказываться», – заявил бывший главный тренер национальной команды.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады