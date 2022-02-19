Фетисов о Валиевой: «Смотрите на девочку! У меня душа плачет!»

признался, что у него душа плачет из-за ситуации с .

Двукратный олимпийский чемпион высказался о выступлении фигуристки на Олимпиаде-2022 в Пекине и ситуации с положительной допинг-пробой.

CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире, на котором она заняла 4-е место, но точка в ее деле еще не поставлена.

– [Такой результат] – это психология, конечно. Смотрите на девочку! У меня душа плачет!

– Сколько еще должно пройти времени, чтобы наши олимпийцы вернули свое доброе имя и перестали бы какие-то результаты связывать с допингом?

– Понимаете, репутация такая вещь, которую как только ты утерял, ее сложно восстанавливать. Тем более всякие нюансы, в том числе с нашей Камилой, они как раз и дают повод всем этим людям эту тему раскручивать. Я считаю, что это не на пользу никому.

Я ответственно говорю, и будучи руководителем российского спорта, и участвуя во всех этих составлениях документов и возглавляя комитет спортсменов в WADA в течение 3 сроков (это такой беспрецедентный момент). Позиция спортсменов очевидна, давайте будем говорить таким образом, безотносительно национальности.

У меня в комитете работали ребята, представляющие все континенты, и зима, и лето пополам, и те, кто были обмануты, и те, кто обманывал. И могу сказать, что обсуждая тему наказания всякого уровня спортсменов за применение допинга, позиция мировых спортсменов, она совершенно понятна: с первого раза – и до свидания. Такая жесткая, – сказал Фетисов.