«Торонто» представил ретроформу 1917 года на «Классику наследия»-2022

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«Торонто» представил ретроформу 1917 года на матч «Классики наследия».

Под неофициальным названием «Торонто Аренас» клуб дебютировал в только что созданной НХЛ в 1917 году.

В сезоне-1918/19 название стало официальным, но уже спустя год было изменено на «Сент-Патрикс». 

Игра с «Баффало» состоится 13 марта 2022 года в Гамильтоне на домашней арене команды по канадскому футболу «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (вместимость – около 23 тысяч зрителей).

 
 
 
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Публикация от Toronto Maple Leafs (@mapleleafs)

«Баффало» показал форму на «Классику наследия»-2022

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