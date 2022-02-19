«Торонто» представил ретроформу 1917 года на «Классику наследия»-2022

«Торонто» представил ретроформу 1917 года на матч «Классики наследия».
Под неофициальным названием «Торонто Аренас» клуб дебютировал в только что созданной НХЛ в 1917 году.
В сезоне-1918/19 название стало официальным, но уже спустя год было изменено на «Сент-Патрикс».
Игра с «Баффало» состоится 13 марта 2022 года в Гамильтоне на домашней арене команды по канадскому футболу «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (вместимость – около 23 тысяч зрителей).
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