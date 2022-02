«Баффало» показал форму на «Классику наследия»-2022, в которой сыграет с «Торонто»

представил игровую форму на «Классику наследия»-2022.

«На груди кремового цвета свитера в кругу синего цвета изображен буйвол со скрещенными клинками. На левом плече вышит золотой буйвол со словом Sabres, а на каждом рукаве по две синие и золотые полоски.

Сине-золотые полоски есть также на груди под кругом с буйволом и на ногах. Это отсылка к форме, которую «Сэйбрс» носили в первые 25 сезонов в . Шорты – синего цвета с золотой полосой на каждой стороне. Такого же цвета номера и имена игроков.

Форма как минимум на 60 процентов состоит из переработанных материалов», – сказано в описании на сайте НХЛ.

Матч «Баффало» с состоится 13 марта 2022 года в Гамильтоне на домашней арене команды по канадскому футболу «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (вместимость – около 23 тысяч зрителей).

