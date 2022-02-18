Губерниев о сборной России: «Мы в финале Олимпиады – игра забудется, результат останется. Надо брать еще один северный рубеж!»

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Дмитрий Губерниев заявил, что России нужно брать еще один северный рубеж в финале Олимпиады.

Сборная России вышла в финал хоккейного турнира в Пекине, обыграв в полуфинале команду Швеции (2:1 Б).

В решающем матче россияне встретятся с Финляндией.

«Заставили понервничать. Чтобы играть в финале, надо забивать. В овертайме шведы были лучше большую часть времени. Но выдержали.

Хоть и было все на тоненького в буллитах, но молодец наш вратарь!

Мы в финале Олимпиады, где надо просто забить на один больше. Надо брать еще один северный рубеж! Мы в финале – здорово.

Игра забудется, результат останется. Так можно сказать и про полуфинал, и про возможную победу», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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