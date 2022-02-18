Гривик про 0:2 от Финляндии: «Возможно, это был один из главных матчей в нашей жизни. Мы расстроены результатом»

Марек Гривик считает, что Словакия не смогла использовать свои шансы в игре с Финляндией.

Словаки уступили финнам (0:2) и не смогли выйти в финал . Команда сыграет в матче за третье место.

«Мы расстроены результатом, возможно, это был один из главных матчей в нашей жизни.

Завтра у нас будет шанс впервые взять олимпийские медали, и нужно им воспользоваться.

Сегодня мы играли неплохо, просто не смогли использовать свои шансы. Думали, что сможем отыграться – так же, как с американцами – но не получилось», – сказал капитан сборной Словакии.